Gestione dell’acqua e deposito nazionale di scorie radioattive: il PD chiede scelte coerenti

Come consiglieri provinciali di minoranza prosegue la nostra attività di monitoraggio, segnalazione e stimolo alla maggioranza.

Lo scorso consiglio provinciale abbiamo evidenziato al Presidente della Provincia la necessità che si faccia chiarezza su due temi importanti per il nostro territorio: la gestione dell’acqua e l’individuazione del deposito nazionale di scorie radioattive.

Sul primo punto la chiarezza è necessaria soprattutto a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco di Vercelli Roberto Scheda, che in passato si è speso in prima persona per esprimere posizioni più favorevoli ad una gestione solo pubblica del servizio in tutto il territorio dell’ATO, contrariamente alle posizioni espresse in passato dal centrodestra e dallo stesso Presidente della Provincia. Il Partito Democratico provinciale ha sempre ribadito come la gestione mista pubblico-privato possa essere l’opzione migliore per garantire il mantenimento di un servizio efficace, tutelare l’azienda comunale e i relativi posti di lavoro ed evitare di incorrere in spese economiche insostenibili.

Sul secondo tema, dopo aver sventato la scellerata operazione imposta dal Sindaco di Trino sull’installazione del deposito sul proprio territorio, definito non idoneo dai tecnici, occorre spingere il Governo nazionale affinchè prosegua il percorso di individuazione dell’area dove localizzare le scorie, che risiedono ancora in grossa parte nella nostra provincia. Occorrerà individuare un sito all’interno di quelli definiti idonei dalla carta CNAI ed evitare qualunque altra deviazione di questo percorso scientifico verso autocandidature di territori non idonei, come fatto da Trino, che farebbero solo perdere ulteriore tempo ed energie, portando rischi ambientali, economici e sociali.

Su entrambi i quesiti non ci sono state date ancora risposte puntuali o avanzamenti. Due temi così centrali per il futuro del nostro territorio, per i quali manterremo costante la nostra presenza e vigileremo affinché siano portate avanti scelte adeguate e coerenti.

Infine, abbiamo suggerito un intervento specifico per migliorare la viabilità in provincia, in particolare in prossimità del capoluogo, suggerendo l’installazione di una rotatoria presso la strada che porta a Borgo Vercelli, dove ora è situato il semaforo all’incrocio con la strada 596 per Palestro. La Provincia potrebbe fare da capofila per impostare la progettualità e condividerla con ANAS, titolare della strada. Su questo il Presidente ha dato disponibilità, verificheremo l’attuazione nei prossimi mesi.

Alberto Fragapane, Consigliere Provinciale Partito Democratico

Mattia Beccaro, Consigliere Provinciale Partito Democratico