Caresanablot, incendio alla linea elettrica

Principio di incendio a una linea elettrica, intorno a mezzogiorno di mercoledì 10 luglio, a Caresanablot. Una squadra di Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta nel centro della cintura, in via Vercelli, occupandosi deall'estinzione delle fiamme e della messa in sicurezza della zona fino all'arrivo dei tecnici.

Non si registrano feriti.