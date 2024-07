«Dal Covid all'omicidio stradale: le scuse usate dai truffatori» -VIDEO

«Nonna, ho contratto il Covid e ho bisogno di un farmaco salvavita che deve arrivare dalla Svizzera: consegna soldi e oro e un incaricato che arriverà a breve dall'ospedale». Erano di questo tenore le tecniche che venivano messe in atto nei confronti di persone anziane a minorata difesa.

Altre volte la scusa era quella di un incidente stradale nel quale erano rimasti uccisi donne, persone giovani o bambini: e qui i soldi avrebbero dovuto servire a evitare un fantomatico arresto.

Sono moltissime le tecniche messe in atto dalla banda di malviventi finita in carcere nella giornata di martedì, al termine dell'operazione Caronte. Ne parla il dirigente della Squadra Mobile, Manuel Pironi. In un caso, la scoperta della truffa subita, hs causato un attacco cardiaco a una delle vittime.