Alta Valle devastata dal maltempo: turisti evacuati dai rifugi e danni per oltre 3 milioni

Ammontano a oltre 3 milioni di euro i danni stimati nel solo territorio comunale di Alagna, dove strade, ponti e scogliere sono stati devastati dal maltempo di sabato sera. A renderlo noto è il presidente dell'Unione Montana, Francesco Pietrasanta. Evacuati con elicottero dei Vigili del fuoco 13 turisti che si trovavano nei rifugi all'interno del Parco Alta Valsesia che ha pure subito importanti danni alla rete dei sentieri.

Danni anche a Campertogno e Scopa anche se di entità più lieve.

«Lunedì - spiega Pietrasanta - saranno in valle i funzionari delle opere pubbliche della Regione Piemonte per un sopralluogo. Come Unione montana dei Comuni della Valsesia ci stringiamo attorno alle comunità colpite e ai sindaci coinvolti e ringraziamo tutte le Autorità per il pronto intervento. A distanza di circa 4 anni dall’ultima alluvione che ha devastato la Valsesia è preoccupante vedere quanto siamo indifesi davanti a questi eventi. Come abbiamo già detto più volte è necessario mettere mano ai fiumi e ai torrenti, fare pulizia, fare manutenzioni sulle infrastrutture che regimano le acque e procedere con disalvei programmati. Per fare questo servono risorse mirate per i comuni montani che sono le avanguardie di questo sconvolgimento climatico. Siamo sicuri che la Regione e lo Stato non ci lasceranno da soli ma chiediamo di fare in fretta soprattutto con l’avvicinarsi della stagione turistica estiva per evitare ulteriori danni economici alle attività».

Secondo la Regione, che ha subito attivato la sala della Protezione civile, sono stati 16 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio valsesiano.