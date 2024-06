Bagnasco: «Orgogliosi della nostra campagna elettorale»

Siamo giunti al termine di una campagna elettorale entusiasmante, in cui crediamo di avere dimostrato che c’è sempre la possibilità di fare politica in maniera lineare, pura e aggregativa.

Il risultato elettorale non ci ha premiato come speravamo, ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo costruito, del gruppo che abbiamo creato e della modalità con cui abbiamo affrontato ogni scelta e ogni azione.

Le nostre linee guida sono state le cinque C di coerenza, correttezza , competenza, coraggio e cuore, parole chiave che abbiamo voluto trasmettere ai nostri elettori e che saranno alla base della nostra opposizione dei prossimi cinque anni.

Nell’augurare buon lavoro al Sindaco Roberto Scheda, ribadiamo infatti che noi saremo sicuramente, fermamente e convintamente all’opposizione di questa Amministrazione, risultato di alchimie e orientamenti politici completamente distanti dai nostri.

La nostra non sarà un’opposizione formale, lo sarà nei fatti, seria, responsabile e intransigente. Lo sarà in Consiglio Comunale, ma anche in città, con un’attenzione e una presenza costanti, mantenendo i rapporti con tutte le persone che hanno partecipato a questa avventura e che ringrazio ancora per il fondamentale contributo che hanno dato e che sono sicuro sapranno continuare a dare in futuro. Come ringrazio tutti gli elettori che ci hanno dimostrato la loro fiducia con il voto, fiducia che non tradiremo, garantendo loro disponibilità e impegno con immutato spirito di servizio.

Lo slogan della nostra campagna era “Torna Vercelli”. Non siamo riusciti appieno a far tornare la Vercelli dei nostri sogni, ma forse a far tornare la politica, quella vera, quella grazie alla quale proveremo a far riappassionare i tanti vercellesi che purtroppo non si sono recati alle urne.