Ha avuto un malore ed è finito contro un muro. Per fortuna la bassa velocità e il luogo non hanno provocato ulteriori gravi al ragazzo di Borgosesia che, alla guida del suo automezzo a Portula, ha perso il controllo finendo contro un muro. I Carabinieri sono intervenuti per la verifica della dinamica e per valutare le eventuali responsabilità.