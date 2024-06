Addio a Gaspare Varsalona, morto all'improvviso a 61 anni

Un malore improvviso è costato la vita a Gaspare Varsalona, 61 anni, conosciutissimo parrucchiere di Vercelli, titolare del Salon Lady & Barber Shop di corso Prestinari 10/a.

L'uomo, poco prima delle 20, stava giocando a calcio al campo sportivo di Pezzana, quando si è accasciato improvvisamente. Inutili, purtroppo, i soccorsi allertati immediatamente: all'arrivo del 118, il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Varsalona era stato uno dei primi a mettere il proprio nome in gioco al fianco di Carlo Olmo aderendo alla lista civica che si era presentate alle elezioni comunali. Anche nel suo paese di origine era molto conosciuto e attivo nella vita sociale. Appassionato di sport e in particolare di calcio, Varsalaona aveva sempre frequentato i campi come giocatore in squadre amatoriali da giovane e poi come allenatore.

Immediata la decisione di Olmo di sospendere tutte le attività del suo gruppo politico in segno di lutto; «Carissimo Gaspare, il tuo sorriso sarà sempre con noi», scrive comunicando la drammatica notizia che ha sconvolto i tanti amici e conoscenti dell'uomo. «Mancheranno la tua ironia e il tuo modo di essere e fare», scrive un'amica, ricordando di aver incontrato Varsalona per l'ultima volta proprio nel pomeriggio.