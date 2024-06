Allarme truffe: utilizzando il numero telefonico dei carabinieri di Vercelli svuotano i conti delle vittime

Una truffa subdola e difficile da identificare. Si sono moltiplicati, negli ultimi giorni, i tentativi da parte di ignoti truffatori che perseverano nel contattare possibili vittime usando un’applicazione telefonica che fa apparire in modo fraudolento - sul cellulare del ricevente - il numero del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli (0161-6101).

A lanciare l'allarme sono le forze dell'ordine: i tentativi vengono messi in opera anche in territori diversi dalla Provincia diVercelli, tanto che nel milanese una sfortunata persona è stata indotta da parte del finto Carabiniere a effettuare un bonifico di 26.000 euro in favore di uno sconosciuto, con la scusa di una presunta indagine dell’Arma nei confronti di dipendenti bancari infedeli.

Qualora si venisse contattati dal numero indicato, specialmente in modo inatteso e con motivi che possono apparire in qualche modo strani o pretestuosi, è assolutamente necessario verificare la veridicità della chiamata, facendosi dire il nome dell’interlocutore, riagganciando e ricontattando i Carabinieri di Vercelli attraverso il numero di emergenza 112.

In tale modo si avrà la certezza di colloquiare davvero con un militare dell’Arma. I Carabinieri, veri, non chiederanno mai, per nessun motivo, di effettuare bonifici in favore di chiunque e per qualsiasi finalità.