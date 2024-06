Regionali\ Riva Vercellotti confermato in Consiglio; in ballo anche il seggio del Pd

Alberto Cirio a valanga nel vercellese, dove raggiunge il 64,72% dei voti grazie al super risultato ottenuto dalle sue liste: 32,22% Fratelli d'Italia, 11,88% della Lega; 11% della Lista civica del Governatore, 10,52% di Forza Italia.

La sfidante, Gianna Pentenero, si ferma al 26,46% ma il buon risultato ottenuto dal Pd, unito al fatto che, complessivamente, Cirio non è andato sopra il 60%, consente ai dem vercellesi di sperare in un seggio a Palazzo Lascaris che, se confermato, andrà alla ventenne Simona Paonessa, studentessa universitaria di Livorno Ferraris che ha superato come preferenze quelle ottenute da Alessandro Bizjak.

Già certo di tornare in Regione, invece, Carlo Riva Vercellotti che chiude con delle 4.154 preferenze personali: il gattinarese ottiene uno dei migliori risultati all'interno del partito, staccando un biglietto per un posto in giunta.

"Tiene" la Lega che, tuttavia, non fa il Consigliere: Angelo Dago, con i suoi 2.480 voti, consente al partito di Salvini di attestarsi all'11,88%. Una sorpresa, invece è rappresentata dalla "Lista civica Cirio" che raggiunge l'11,12% grazie ai candidati Carolina Ferraris, che ottiene 1.075 voti, e Gianmario Morello che si ferma a 443. Quarto partito della coalizione è Forza Italia che si ferma al 10,54%: poco più di 500 preferenze per Luca Pedrale, di ritorno all'attività politica attiva.

Tracollo per il Movimento 5 Stelle che raccoglie 3.000 voti, pari al 4,62%