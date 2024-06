Cigliano Basket, niente finalissima

Il Cigliano non riesce a replicare la prova di una settimana fa ed esce sconfitto dal confronto con il Cuneo (55-76). Alla finalissima accede quindi il Cuneo che avrà di fronte il Galliate. La partita è iniziata maluccio ed è finita peggio. Un solo momento di gloria sul 33-33 poi il buio, sintetizzato da numerosi tiri liberi falliti e dalla scarsa mira nel tiro dalla distanza. Alla pausa lunga il punteggio offre ancora speranza (29-33), ma come accennato l’aggancio risulta effimero. Gli ospiti precisissimi al tiro non lasciano repliche ai giallorossi e con un break di 13-4 si impongono meritatamente. Nel Cigliano il migliore è Leonardo Agriesti autore di 14 punti.

Tabellino: Maglione 4, Colombano 6, Agriesti 14, Barraz 7, Utieyin 13, Gagnone 3, Fassio, Delli Guanti, Carioti 1, Morello 7, Santià. R. Rigolone.

All. P. Rigolone.