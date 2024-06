Cigliano Basket: appuntamento alle 20 al al PalaGerardi (ore 20, garatre)

Il Cigliano domenica scorsa è uscito sconfitto 82-68 dalla seconda sfida della semifinale play-off con Cuneo (82-68). Occorrerà quindi la bella per designare la finalista, nello specifico si gioca al PalaGerardi questa sera (ore 20) garatre.

Quaranta minuti di emozione e pathos soprattutto per i giallorossi di Paolo Rigolone alla ricerca della rivincita e ovviamente del risultato. Dopo l’entusiasmante prova della scorsa settimana era legittimo aspettarsi il bis a Cuneo, invece il Cigliano è rimasto in partita fino al terzo quarto, poi è lentamente calato il sipario. Bene come sempre Mattia Maglione, in fondo un po' solo, con Utieyin per la prima volta non in doppia cifra. Ma l’intera squadra questa volta non ha convinto complici i numerosi errori dalla lunetta. Tabellino: Delli Guanti 16, Carioti, Santia', R. Rigolone, Maglione 25, Agriesti 5, Morello 3, Gagnone 6, Fassio, Kelly 8, Colombano 2, Barraz 3. All. P. Rigolone.