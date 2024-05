Trino inaugura la nuova area giochi

Conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova area giochi, realizzata in piazza Dante a Trino. Il taglio del nastro è fissato per giovedì 30 maggio, alle ore 9: «Dopo mesi di lavoro e impegno, siamo emozionati di offrire alla comunità questo spazio ricreativo e sicuro dove i più piccoli potranno giocare e divertirsi insieme», dice il sindaco, Daniele Pane.

Per la cerimonia di inaugurazione è stato organizzato con evento in collaborazione con Circowow e le scuole elementari di Trino: sarà occasione, soprattutto per i più piccoli, di scoprire uno spazio tutto nuovo e interamente dedicato a loro.