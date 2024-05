In funzione la nuova risonanza magnetica: esami specialistici per terapie personalizzate

Acquistata con 914mila euro di fondi Pnrr, è in funzione al Sant'Andrea la nuova risonanza magnetica, che ha preso il posto del macchinario allestito 22 anni fa nel bunker dell'ospedale.

A presentare la strumentazione, mercoledì mattina, la dirigenza aziendale nel corso di un incontro coordinato da Alessandro Stecco, direttore della struttura di Radiodiagnostica dell'Asl Vercelli e del suo staff.

Tra Vercelli, Borgosesia, Gattinara e Santhià sono attivi 15 radiologi, 50 tecnici, 11 tra infermieri e Oss, 3 amministrativi con 7 allievi del corso triennale Upo attualmente in tirocinio: «grazie all'impegno di tutti è stato possibile aumentare le prestazioni del 66% eseguendo esami al mattino e al pomeriggio», spiega Stecco precisando che, ogni giorno, si eseguono tra le 22 e le 25 risonanze. Esami che consentono di ottenere diagnosi accurate e terapie personalizzata in una vasta gamma di patologie che vanno dall'oncologia alla neurologia al settore vascolare.

«Strumentazione di avanguardia, dialogo con il territorio, collaborazione per progettare presente e futuro della sanità e per consentire agli studenti della scuola di Medicina di formarsi all'interno di un'équipe altamente specializzata» sono gli elementi sottolineati da Gianluca Gaidano, direttore della scuola di Medicina Upo, prima di visitare il bunker dove l'attrezzatura è stata montata senza che venisse in alcun modo sospesa l'attività diagnostica.

«Vogliamo essere un'azienda aperta, giovane, dinamica - assicura la manager Eva Colombo Eva -. Il lavoro di questo triennio ha permesso di portare significative risorse del Pnrr sulla sede di Vercelli che andranno a offrire un servizio di altissima qualità».

Moltissime le nuove funzionalità e quindi i nuovi servizi offerti dalla risonanza magnetica: tra questi la risonanza magnetica della mammella con e senza contrasto e la risonanza multiparametrica prostatica, entrate nelle linee guida previste per la cura delle rispettive patologie e, finora, non offerte dall'Asl Vercelli.

Accanto a queste, una vasta gamma di ulteriori funzioni che consentono di intervenire con tempestività su patologie diverse che interessano i più svariati distretti del corpo umano e che includono anche metodologie di analisi total body per tumori del sangue.

Sull'impegno per l'abbattimento delle liste d'attesa, la manager Colombo è tornata ad assicurare il massimo dell'impegno aziendale: «E' una partita complessa, condizionata dalla carenza di personale e anche da fattori che vanno affrontati con la collaborazione dei pazienti. Ma risolvere questo nodo è una sfida che ci impegna ogni giorno».