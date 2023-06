Sicurezza stradale e "malamovida": ripartono i controlli nell'estate 2023

Controlli sulle strade e nelle zone della movida estiva. Sono stati i due temi al centro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito nella mattinata del 13 giugno, sotto la guida del prefetto, Lucio Parente. Alla riunione hanno partecipato il consigliere provinciale delegato, Gian Mario Morello, il comandante della Polizia Locale di Vercelli, Ivana Regis, in rappresentanza del sindaco, il Questore, Giuseppe Mariani, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Emanuele Caminada, e della Guardia di Finanza, Ciro Natale, nonché, in rappresentanza delle Associazioni di categoria del territorio, per Confindustria Novara Vercelli Valsesia Carlo Puliserti, per Ascom, il presidente Fipe, Giuseppe Saggia, per Confartigianato Piemonte Orientale, Luigi Crosta, per CNA Piemonte Nord Vercelli, Piergiorgio Pozzuolo.

Forte dell'esperienza maturata lo scorso anno, il Comitato ha deciso di ripetere la mirata pianificazione di servizi di controllo sul territorio, soprattutto in orario serale e notturno, allo scopo di prevenire gli incidenti stradali: la scorsa estate le pattuglie accertarono numerosi casi di persone alla guida sotto l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti che, di conseguenza, potevano rappresentare un pericolo per se stessi e per l'altrui incolumità.

Anche sul tema della cosiddetta malamovida, nella scorsa estate, si arrivò all’emissione di provvedimenti del Questore - sia di temporanea chiusura di alcuni locali sia di divieto di accesso ad aree urbane nei confronti di persone che si erano rese protagoniste di risse e altri reati -, nonché alla adozione da parte della Polizia Locale di sanzioni amministrative per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana.

Si è concordato, pertanto, di replicare i modelli operativi già sperimentati, prevedendo servizi di prevenzione e controllo da parte di tutte le componenti delle forze statali e con il fondamentale contributo della Polizia Locale, attraverso l’intensificazione, soprattutto nelle ore serali e notturne dei fine settimana, del monitoraggio del centro storico e degli altri luoghi di ritrovo e intrattenimento, al fine di preservare la vivibilità del contesto urbano, di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche, la vendita e la somministrazione di alcool ai minori, la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nel contempo, le Associazioni di Categoria, analogamente allo scorso anno, avranno cura di diffondere tra gli iscritti apposite linee guida per concorrere a garantire la gestione del fenomeno della “movida” in una cornice di legalità, in maniera da contribuire alla azione di prevenzione attraverso la collaborazione degli stessi gestori e addetti degli esercizi pubblici e da assicurare, in particolare, la necessaria intransigenza nel rispetto del divieto di somministrazione di alcool ai minori ovvero a coloro che si trovino in stato di ebbrezza alcolica, nonché la disponbilità di alcoltest presso i locali.

Ulteriori misure atte a prevenire eventuali episodi di inciviltà e di disturbo alla quiete pubblica saranno valutati dall’Amministrazione comunale di Vercelli, per quanto riguarda l’area del centro storico, caratterizzato da una maggiore concentrazione di esercizi pubblici.