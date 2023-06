Varallo Sesia: due nuovi mezzi per i servizi socio assistenziali

Varallo Sesia – Nell’ambito del Progetto Mobilità Garantita (PMG), due nuovi mezzi sono stati inaugurati ieri a Villa Virginia, sede dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia: si tratta di un Ford Custom da 9 posti e di un Fiat Doblò da 5 posti, entrambi allestiti per disabili.

I mezzi saranno in comodato d’uso gratuito per due anni e sono stati messi a disposizione del Servizio Socioassistenziale dell’Unione Montana grazie alla generosità di diversi imprenditori locali, che ne hanno sponsorizzato l’acquisto, finalizzato al trasporto ed accompagnamento casa/struttura e viceversa degli ospiti delle strutture dell’Unione Montana, ossia il Centro Diurno Disabili di Varallo, il Centro Diurno Alzheimer e la Comunità L’Albero.

«Anche quest’anno abbiamo rinnovato la collaborazione con PMG Italia – dice il Presidente Francesco Pietrasanta - una società benefit che realizza progetti sociali. Si tratta di un’integrazione collaborativa tra pubblico e privato volta promuovere l’autonomia dei soggetti disabili o svantaggiati, ed essendo un progetto ad alto valore etico e sociale, è riuscito a smuovere le migliori risorse della comunità: diverse aziende hanno contribuito, come già lo scorso anno, a finanziare questi mezzi, permettendoci di averli in comodato d’uso gratuito per i prossimi due anni. Poi vedremo – dice Pietrasanta – sono certo che, come abbiamo fatto quest’anno, troveremo ancora altre risorse per continuare a supportare i servizi socioassistenziali territoriali».

Anche l’Assessore ai Servizi Socioassistenziali, Francesco Nunziata, esprime soddisfazione per l’arrivo di questi mezzi: «Questi due veicoli – dice l’amministratore - essendo allestiti per il trasporto disabili costituiscono un valido supporto per le attività dei servizi, non solo per le strutture come i Centri Diurni e la Comunità L’Albero, ma potranno servire (soprattutto il Doblò) anche per l’accompagnamento di persone seguite dai servizi sociali e che hanno bisogno di essere trasportati presso luoghi di cura».

Come le aziende e imprese del territorio hanno dato il loro contributo per attrezzare e mantener in servizio il mezzo? «Circa 40 aziende hanno accolto il messaggio dell’esigenza del territorio – spiegano da PMG – acquistando gli spazi pubblicitari che tappezzano interamente il veicolo: un riscontro ottimo – sottolineano – che pone la Valsesia tra le zone d’Italia dove gli imprenditori hanno risposto con maggior sensibilità, esprimendo il piacere di rendersi utili al territorio, nella condivisione di valori comuni e nella consapevolezza che il benessere delle loro aziende è strettamente connesso alla comunità nella quale vivono ed operano».

All’inaugurazione ha partecipato il parroco, che ha impartito la sua benedizione ai mezzi, ed i Sindaci di Postua, Donatella D’Alberto, e Crevacuore, Ermanno Raffo, oltre ai giovani del Centro Diurno e ai loro accompagnatori.

Il Presidente Pietrasanta ha ringraziato le aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto: «Gli imprenditori valsesiani hanno dato segno di fiducia verso l’Ente e di supporto verso chi ha bisogno – conclude il Presidente Pietrasanta – ogni anno spendiamo circa 100mila euro per il trasporto, una spesa importante che riusciamo a sostenere anche grazie alla sensibilità e alla generosità del tessuto economico di questa valle. Ringrazio tutti».