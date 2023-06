Hockey pista, mercato, gran colpo HV: ingaggiato Xavi Rubio

Engas Hockey Vercelli inaugura il mercato con un’acquisizione di pregio per la prossima stagione: lo spagnolo Xavier “Xavi” Rubio.

Ventotto anni, giocatore di grande esperienza, ha militato lo scorso campionato nelle file del Valdagno (giunto ai quarti di finale dei playoff come HV) segnando 7 reti. Dalle giovanili alla prima squadra, Rubio è cresciuto nella compagine della sua città natale, il Reus Deportiu, poi, dal 2016, ha vestito le maglie di importanti squadre italiane: Viareggio, Sarzana, Trissino, Forte dei Marmi e infine, come detto, Valdagno.

Roberto Crudeli, allenatore di HV, così commenta l’arrivo dello spagnolo: “Oltre all’indiscussa forza del giocatore in sè, l’ingaggio di Rubio è stata una scelta in ottica di un equilibrio di squadra che di certo sarà capace di dare ed infondere. Da lui mi aspetto che sia leader e che funga da traduttore del gioco, sia difensivo che offensivo, che cercherò di trasmettere ai ragazzi”.

Alvise Racioppi, dirigente di HV, aggiunge: “Ci mancava un difensore di ruolo, l’anno scorso eravamo una bella squadra di giovani portati all’attacco: non si poteva pretendere che difendessero Neves e Zucchetti, facendo il doppio ruolo offensivo e difensivo. Cercavamo figure di reparto che potessero essere all’altezza: abbiamo trovato uno dei più forti. Lo avevamo già visionato quando giocava a Forte dei Marmi. Ha firmato un contratto annuale, arriverà a Vercelli ad agosto, per essere pronto per la preparazione che prenderà il via ai primi di settembre; è molto contento di lavorare con Crudeli”.