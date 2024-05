Cani addestrati con i ragazzi che frequentano il Centro Agorà di Moncrivello

Una donazione ha permesso l’avvio di un nuovo progetto a favore dei ragazzi che frequentano il Centro Agorà di Moncrivello, sotto l’egida della cooperativa sociale Obiettivo onlus.

Per sei mesi, da martedì 7 maggio, parteciperanno a un percorso di Pet education e di attività ludico-ricreative svolto con l’ausilio di cani addestrati, che avrà luogo presso il centro cinofilo del dog trainer Antonio Puccio, tecnico specializzato nella formazione di cani con compiti di assistenza a persone con disabilità motorie e cognitive.

«I fruitori saranno stimolati sotto il profilo cognitivo e potranno migliorare le loro capacità motorie, in un luogo attrezzato immerso nella natura», spiega l’addestratore, che ha realizzato attività incentrate sul ruolo di cani specificamente formati anche per anziani in strutture residenziali assistite e per bambini in micronidi e asili nido. «Credo fermamente – conclude – che questi progetti possano apportare benefici a persone di tutte le età, fermo restando il principio di adattare sempre gli obiettivi dell'intervento alle esigenze degli utenti».