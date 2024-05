S2M minata dalle assenze: brutta gara con il Botalla Team Volley

Difficile commentare una gara dove nel primo set sul 21/11 a proprio favore si è riusciti a perdere 27/25.

D’altra parte, con cinque titolari non schierati in campo, il risultato non può che essere che la sconfitta.

Anche se poi si è tentato di correre ai ripari già a metà del secondo periodo, purtroppo con i labili equilibri della nostra squadra, ormai la frittata era stata fatta.

Il prossimo turno, ultima gara di serie D della stagione 2024/2025, è previsto alla Palestra Bertinetti alle ore 18. contro Igor Volley.

La S2M è obbligata ad onorare il “torneo” con una vittoria.

BOTALLA TEAM VOLLEY - S2M VOLLEY VERCELLI 3-1 27/25 - 25/18 – 21/25 26/24

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (2) – (-1), Caricati (5) – (0), Comello, Fenoglio (12) – (10), Lupo Greta (2) – (-1), Lupo Laura (7) – (1), Ippolito (12) – (9), Lecca (L2), Mastronardi (3) – (0), Mosso (L1),Vattimo (3) – (1), Viazzo (11) – (4), Vercellone (7) – (5).

Allenatori: Gherardi, Vigliani.