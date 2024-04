Una S2M sperimentale arriva al tie-break a Chieri

Con la matematica certezza di disputare la Serie D anche per il 2024/2025, lo staff tecnico in concerto con la società, sta iniziando a gettare le basi per la nuova stagione della S2M.

Già con Chieri sabato scorso, la formazione scesa in campo nel primo set è stata una Under 18, con l’aggiunta del libero Mosso e del centrale Bertinazzi.

Pur perdendo per 3-2, questa partita ha dato ai tecnici Gherardi e Vigliani, dei riscontri positivi, per avere un giudizio tangibile sulle possibilità di ringiovanire la squadra, pur non tralasciando le atlete esperte che sono comunque una risorsa imprescindibile.

Di certo le cose da migliorare sono ancora tante, ma la strada che la S2M ha imboccato sembra quella giusta.

Infatti, l’unico rammarico, che, se così si può dire, è quello di aver perso il tie break per 16/14 dopo essere stata in vantaggio sino al 11/14.

Per contro i riscontri positivi sono arrivati da Viazzo 21 punti all’attivo, Ippolito 24 e Avilia 14, che formeranno l’ossatura principale della prossima S2M

Il Prossimo turno per Mosso e compagne è previsto per sabato 4 maggio a Lessona contro il Team Volley.

S2M VOLLEY VERCELLI – POLISPORT CHIERI 2-3 20/25 - 25/19 – 18/25 25/23 – 14/16

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (14), Bertinazzi (5), Caricati (2), Comello, Fenoglio (3), Lupo Greta, Lupo Laura (1), Ippolito (24), Lecca (L2), Micillo (2), Mosso (L1),Vattimo (3), Viazzo (21), Vercellone (2)

Allenatori: Gherardi, Vigliani.