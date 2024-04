Amatori, un pari che avvicina alle finali per la promozione

Termina 5-5 il match valido per la 12ª giornata del girone A del campionato di serie B di hockey pista, tra Amatori Vercelli e Roller Lodi. Un pareggio che avvicina sempre di più i gialloverdi di patron Salvatore Tarsiaalle finali per la promozione in A2. Alla luce dei risultati di ieri e di quelli, assai prevedibili, di oggi (domenica 28 aprile), alla squadra vercellese manca un solo punto per avere la matematica certezza di partecipare alla “poule promozione”. E tenendo conto che nelle ultime due giornate della stagione regolare, l’Amatori affronterà l’ultima e la penultima della classifica, la qualificazione è ormai certa. Contro il Roller Lodi, in un Pala Pregnolato ancora chiuso al pubblico, è andata in scena una partita vibrante, giocata a viso aperto da entrambe le compagini. E’ il Roller Lodi a rompere il ghiaccio, al 19’38” con la rete di Felisi. Pochi secondi dopo, al 20’05”, gialloverdi che pareggiano i conti, con Bergamin. Che è anche l’autore del sorpasso, al 22’06”. Nemmeno il tempo di annotare la rete e gli ospiti riportano lo score in parità. E’ l’ex di turno, Coppola, al 22’38” a trasformare un tiro diretto. Amatori che spinge sull’acceleratore e riesce a chiudere la prima frazione in vantaggio, grazie al goal di Tarsia, al 23’14”. Ripresa che si apre benissimo per i colori gialloverdi. Prima Bergamin, al 27’58”, quindi Schena, al 43’30”, portano l’Amatori a +2. Vittoria vicina ma il Roller Lodi, complice anche troppi errori dei padroni di casa, si dimostra squadra “vera” e resta nel match fino alla fine. Impegno che viene premiato. Al 43’45” è ancora Coppola ad andare in rete, dimezzando lo svantaggio, imitato da Felisi, al 46’10”. A un minuto dalla sirena finale, Errico commette un fallo, viene espulso e il Lodi usufruisce di un tiro diretto. Frugoni non lascia scampo a Chiavaro, pareggiando definitivamente i conti. Un pareggio che tutto sommato è parso giusto. L’Amatori non ha “sciupato” nulla, come qualcuno ha riportato, bensì è calato di concentrazione. Un qualcosa che può accadere nell’arco di una partita. Bravo il Lodi ad approfittarne. In classifica, nonostante il pareggio, gialloverdi che comandano con 29 punti. A sette lunghezze il Wasken Lodi, che oggi affronterà l’Engas. Martedì 30 aprile si torna già in pista. Al Pala Pregnolato, sempre “vietato” ai tifosi, andrà in scena la stracittadina tra Hockey Vercelli e Amatori. Inizio alle 21.

AMATORI VERCELLI – ROLLER LODI: 5-5 (3-2; 2-3)

Marcatori: 19’38” Felisi (RL); 20’05” – 22’06” Bergamin (A); 22’38” Coppola (RL – TD); 23’14” Tarsia (A); 27’58” Bergamin(A); 43’30” Schena (A); 43’45” Coppola (RL); 46’10” Felisi (RL); 49’00” Frugoni (RL – TD)