Sos da Aism: «Cerchiamo volontari per il nostro mezzo attrezzato»

La sezione di Vercelli dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sta cercando Volontari disposti a guidare il mezzo attrezzato di cui dispone.

«Il trasporto di persone con sclerosi multipla e difficoltà motorie è un fondamentale contributo per permettere a chi soffre di questa patologia di accedere ai centri clinici o di recarsi alle sedi in cui Aism organizza attività di benessere dedicate come ginnastica dolce, Tai Chi, supporto psicologico o di socializzazione - spiegano dall'associazione -. Permettere la mobilità delle persone con SM garantisce il loro diritto alla salute e all’inclusione. Purtroppo in Aism Vercelli il supporto di volontari per il trasporto dei nostri soci è del tutto carente, facciamo perciò appello a tutte le persone, in possesso di patente B, di mettere a disposizione un po’ del loro tempo libero per fornire un importantissimo servizio di solidarietà».

Per offrire la propria disponibilità è possibile contattare i numeri telefonici: 347.1844683 o 333.3421210 scrivere ad aismvercelli@aism.it oppure presentarsi nella sede di Vercelli in via Olivero 10, il giovedì mattina dalle 10 alle 12.