Due giorni medioevale con Vercellae Hospitalis - foto e video

Curiosità e tanti visitatori alla due giorni “Vercellae Hospitalis": tra stand, rievocazioni, sbandieratori e visite guidate non c'è che l'imbarazzo della scelta per chi vuole trascorrere una giornata alla scoperta della storia di Vercelli e del suo ospedale.

Molto apprezzate le performance degli sbanderiatori che, sfidando il fastidioso vento, hanno animato la cerimonia di apertura: «Vercelli riscopre il suo passato e guarda al futuro» ha detto il sindaco Andrea Corsaro, inaugurando la cerimonia con gli assessori Massimo Simion, Mimmo Sabatino, Gianna Baucero e con il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino.

Tutto esaurito, come da previsioni, per la salita alla Torre dell'Angelo, al campanile di Sant'Andrea, alla Galleria dei Benefattori, sopra il Dugentesco e al museo della Farmacia Picciòla di via Galileo Ferraris che restano visitabili anche nella giornata di domenica.

leggi QUI il programma

Da non perdere, nella sala della Biblioteca di via Cagna, la possibilità di vedere esposti gli Statuta comunali del 1241 e del 1341, di recente restaurati, oltre a importanti e inediti documenti pergamenacei relativi al Sant'Andrea, recentemente ritrovati nell'Archivio Storico del Comune. Il più antico è del 1240.