Energia Plurale, venerdì si parla di “Disabilità come opportunità”

 Partecipazione di Marco Pentagoni : l'atleta paralimpico Marco Pentagoni, purtroppo assente al primo evento della rassegna, sarà presente per condividere la sua straordinaria esperienza di resilienza e determinazione.

A tutti i partecipanti alla conferenza sarà omaggiata una borsa fatta con il materiale dei sacchi per il caffè utilizzati a rovescio che sposa l'idea del rinnovabile, oltreché riutilizzabile/riciclabile, confezionata per Energia Plurale dal laboratorio di sartoria “Brein”, di Diapsi Vercelli Odv, che realizza borse, capi d’abbigliamento ed accessori vari per dare una nuova opportunità a persone svantaggiate; la borsa conterrà materiale promozionale, il Corriere eusebiano, un libro di Publycom Editore, a ricordo dell’evento; ogni mese saranno omaggiate borse o oggetti di diverso genere, sempre realizzate dal laboratorio di sartoria “Brein”.