Rogo in cascina, tre squadre di Vigili del fuoco al lavoro

Incendio in cascina, all'alba di martedì 2 maggio a Borgo d'Ale.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, è divampato poco dopo le 5. Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, quella della centrale e quella volontaria di Santhià.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre, è stato possibile limitare il danno a una parte di cascina, dove sono state trovate anche delle bombole di GPL, e al tetto sovrastante.

Intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti di rito.