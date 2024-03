Dossena: «Ci siamo complicati la vita da soli»

«Dopo il gol di Mustacchio abbiamo avuto un paio di occasioni per portare la partita sul 2 a 0» dice Dossena al termine di Alessandria-Pro Vercelli.

«L'Alessandria è stata dentro la partita – prosegue – anche a livello fisico, per avendo giocato in settimana. Così'noi abbiamo avuto due occasioni in contropiede e abbiamo subito il solito gol nato da un calcio piazzato.»

«Non mi aspettavo questa prestazione, speravo in qualcosa di più da parte dei miei ragazzi» dice ancora.

Adesso arriva l'Albinoleffe.

«Squadra bel strutturata, non sarà una partita semplice... sta di fatto che oggi, qui ad Alessandria, ci siamo complicati la vita da soli».

La parola a Ilario Iotti.

Deluso per il risultato anche lui. «In ogni caso abbiamo conquistato 5 punti nelle ultime tre partite, e venivamo da due mesi difficili. Nelle ultime quattro partite potremo dire la nostra».