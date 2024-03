Tra Europa e Vercelli: tappa cittadina per Stefano Bandecchi

Un giro al mercato, l'immancabile giro sulla giostra storica che ancora per qualche giorno anima piazza Cavour, le strette di mano, due battute con la gente di passaggio. E, poi, l'incontro con il presidente della Pro nel nome della vecchia passione per il calcio: «l'unica altra volta che sono venuto a Vercelli è stato per una partita della mia Ternana: perdemmo e finimmo retrocessi. Nel calcio va così», commenta nel tardo pomeriggio, durante l'incontro politico, al Modohotel.

Parte da Vercelli la due giorni piemontese di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare, simbolo con il quale si presenta alle Europee, candidato quasi ovunque come capolista. Ad accompagnarlo l'ex consigliere regionale Daniele Cantore e Paolo Tiramani, già sindaco di Borgosesia ed ex parlamentare che, dopo la rottura con la Lega di Salvini, si è dedicato a questa nuova impresa politica insieme alla sua formazione “Piemonte al Centro".

«In Europa vogliamo portare, fare da catalizzatore e fare in modo che i nostri rappresentati imparino a fare squadra, portando avanti gli interessi italiani», dice in apertura l'imprenditore. Che poi non risparmia mazzate a nessuno toccando temi che vanno dalle tasse, alla difesa, all'industria, al nucleare, all'ecologia. «Ci promettono di tutto, ma quando vengono eletti cosa succede? - attacca -. Vi sembra che il costo del gasolio, con la Meloni, sia sceso?».

Le promesse la fa anche Bandecchi, imprenditore milionario partito dal nulla che punta sulla concretezza e non disdegna uscite sopra le righe: «Ma andate a Terni a chiedere se le ho mantenute., le promesse E vedrete cosa vi diranno», assicura.

Impossibile, per Tiramani, sottrarsi anche a una battuta sullo stallo politico del centro destra vercellese. Lui, che nel 2019 fu tra i promotori della cordata che portò al ritorno di Andrea Corsaro a Palazzo di Città, definisce «quasi psichiatrica la situazione che si è creata. Vercelli ha un sindaco che ha lavorato bene e gode anche dalla nostra considerazione e qualcuno, nel centro destra, vorrebbe scaricarlo per sostenere chi, da cinque anni, fa opposizione».

Sabato il tour di Bandecchi si sposta a Borgosesia e a Novara.