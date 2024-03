Dossena: «A Novara daremo tutto». Al seguito della Pro Vercelli 350 tifosi

Il dato sul numero dei tifosi della Pro Vercelli che assisteranno al derby di domani sera alle 13,30 era di 297 unità. Si ipotizza di arrivare a 350.

Sarà un derby decisivo anche per il futuro di mister Andrea Dossena?

In caso di sconfitta, potrebbe essere allontanato?

Restano in sospeso due domande: nel caso, con chi?

E, seconda domanda, ma dal momento che la squadra è con il mister sarebbe cosa saggio sostituirlo a sei giornate dal termine?

La risposta è no.

(Anche perché: nel girone d'andata il tecnico ha fatto miracoli, e in quello di ritorno paga lo scotto di un organico incompleto: a centrocampo mancano ricambi, per esempio...).

Lui non commenta. Dice solo «La società…. Deve fare la Società».

Sulla partita di domani: «In questa settimana, che è stata volutamente dura, più di così non potevamo fare, sei allenamenti in sei giorni, ho detto ai ragazzi di pensare solo alle “cose” di calcio. E ci siamo concentrati su due aspetti: su quello mentale e su come fare del male al Novara. Cosa ci siamo detti io e i ragazzi? Che non vogliamo e non dobbiamo perdere.»

«So che i ragazzi daranno tutto» conclude il mister.

Formazione ancora da decidere. A disposizione ci sono tutti, anche Sassi. Mancano solo i lungodegenti Louati ed Emmanuello.

«Ho un paio di dubbi, li risolverò domani, sabato»