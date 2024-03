Valanga ad Alagna travolge uno scialpinista

Ha riportato politraumi ma non è per fortuna in pericolo di vita lo sciatore che, nella tarda mattina di martedì, è stato travolto da una valanga sulle piste del comprensorio sciistico di Monterosa Sky ad Alagna.

L'incidente è avvenuto lungo il Canale Giacchetti, percorso di fuoripista che dal Passo Zube conduce alle piste da sci e, a lanciare l'allarme, sono stati i compagni di escursione del ferito che sono riusciti a estrarlo subito dalla massa di neve.

L'eliambulanza del 118, con il tecnico e l'unità cinofila da valanga, sono poi arrivate nel luogo dell'incidente mentre, da terra, le squadre Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno raggiunto la zona dell'incidente e recuperato il ferito che, dopo essere stato stabilizzato, che è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Novara.

Dopo le nevicate del fine settimana, il bollettino di Arpa Piemonte fa segnare anche per mercoledì 13 marzo un rischio valanghe marcato.