Valsesia, fine dell'emergenza maltempo

A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio valsesiano ed ha reso necessaria l’apertura assistita da vedette, in specifiche fasce orarie, della S.P. 299 precedentemente chiusa per il distacco di materiale roccioso causato dalle condizioni meteo avverse del 3 e 4 marzo, si è svolta in data odierna, presso la Sala Consiliare del Comune di Piode, una ulteriore riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione e dichiarata cessata l’emergenza, anche in relazione al bollettino di allerta metereologica dell’ARPA Piemonte, nr. 74/2024, che sancisce, per la zona B (Valsesia), la degradazione del livello di allerta massimo da arancione a giallo per la giornata odierna, e il successivo passaggio a verde per la giornata di domani 13 marzo.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno partecipato il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni di Piode, Alto Sermenza, Campertogno e Mollia, il Vice Sindaco del Comune di Alagna Valsesia, il Questore, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Compagnia della Stazione Carabinieri di Borgosesia, il Comandante della Polizia Stradale di Varallo, il Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Borgosesia, il Presidente della Commissione Valanghe, il Presidente del Soccorso Alpino e Spelelogico e il Direttore tecnico di “Monterosa 2000”.

Nell’occasione, alla luce delle risultanze e delle valutazioni degli Organi tecnici, è stato riscontrato il superamento delle criticità grazie al tempestivo ed efficace intervento di tutti gli attori a vario titolo coinvolti che, con sinergico lavoro di squadra, nell’ottica di garantire prioritariamente l’incolumità pubblica, si sono adoperati, con l’obiettivo di assicurare la riapertura della viabilità in una cornice di sicurezza e consentire di superare l’isolamento della valle.

Gli interventi si sono svolti nel quadro delle operazioni coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi attraverso la piena collaborazione tra Istituzioni, Enti e Associazioni di volontariato al fine di prestare assistenza e garantire la messa in sicurezza del versante a cura della Provincia.

Il personale dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, del Servizio 118, dei Volontari di Protezione Civile e del Corpo Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.), con dedizione e professionalità, è intervenuto in diverse operazioni di aiuto e di supporto e ha garantito l’assistenza alle persone in difficoltà nonostante le condizioni impervie determinate dalle intense precipitazioni piovose e nevose del periodo.

I volontari del Soccorso Alpino, in particolare, hanno consentito, nel corso della chiusura della SP299, il transito assistito in condizioni di sicurezza dei mezzi di soccorso e dei mezzi necessari all’approvvigionamento dei servizi essenziali, così come nelle fasce orarie di apertura e nelle fasi preparatorie alle operazioni di brillamento del costone roccioso, fornendo un imprescindibile apporto con spirito di abnegazione.

In quelle delicate circostanze gli appartenenti alle Forze di Polizia hanno garantito con turni prolungati e impegnativi i presidi posti nei punti di chiusura dell’arteria di collegamento con l’Alta Valsesia, assicurando all’occorrenza ausilio e assistenza ai cittadini e ai turisti.

Pur nelle notevoli difficoltà connesse alla complessità della situazione che ha determinato l’inevitabile chiusura della SP 299 a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, tutti i Comuni coinvolti hanno assicurato, con senso di attaccamento al territorio e vicinanza alla popolazione, una integrata azione di gestione dell’emergenza, ponendo in essere, sempre nell’ottica di una sinergica collaborazione interistituzionale, tutte le misure necessarie per ridurre i comprensibili disagi e venire incontro ai bisogni dei cittadini e dei turisti.