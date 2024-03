Valsesia ricoperta dalla neve: giornata di passione per la viabilità - video

Una nevicata che non si ricordava da tempo.

Dalle 23 circa di sabato sera, la neve ha iniziato a scendere fittissima su tutta l'alta Valsesia, raggiungendo già nella zona di Scopa e Scopello, uno spessore di diversi centimetri. Sicuramente superiore al mezzo metro lo strato che si è accumulato nei centri dell'Alta Valle. E, oltre a un panorama da fiaba, le precipitazioni hanno portato anche disagi alla viabilità.

La Provincia comunica la chiusura della SP 10 “di Valle Sermenza” all’altezza di Rima e SP124 “Rimasco-Carcoforo” per slavine. Chiusa anche la Quara-Rassa.

In mattinata era stata anche confermata l'apertura nelle fasce orarie 7-9 e 15-17 della sp 299 della Valsesia aperta a singhiozzo da una settimana dopo la frana di Piode. Il Comune di Alagna, che aveva attivato un servizio navetta per collegare i centri isolati, ha però sospeso il servizio fin da prima delle 9 perché, a causa della nevicata, il tratto pedonale di Piode non era più agibile.

Sempre il Comune di Alagna ha anche disposto la chiusura di tre strade comunali per il rischio valanghe: la strada per la Val Vogna è interrotta dalla Madonna delle Pose; quella per l’Acqua Bianca da frazione Merletti e la pista di fondo tra le località Chioso e Schennine sulla sinistra orografica del Sesia.