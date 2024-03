Pagelle della Pro Vercelli che ha perso con la Pro Patria

Mastrantonio: 6

Incolpevole sui gol. Si guadagna la sufficienza con una bella parata.

Iezzi: 5,5

Bene in fase difensiva, meno bene negli affondi.

Sarzi Puttini: 5

Giornata no.

Camigliano: 6

Fa il possibile per arginare...

Rodio: 6

Qualche errore, ma anche tanta corsa. E l'assiist per la rete di Peterella.



Iotti: 5,5

Quanti errori, ma è da inizio campionato che tira la carretta.

Santoro: 5,5

Non gioca male, ma non emerge con autorità come dovrebbe.

Haoudi: 5,5

Alti e bassi.

Pannitteri: 6

L'attaccante più pericoloso. Nel primo tempo per fermarlo devono stenderlo due volte. No, lui non è stato un cattivo acquisto.

Rojas: 5,5

Come Haiudi. Alti e bassi, Ma è un centravanti anomalo, tanto anomalo. Lui è una seconda punta centrale...

Maggio: 5,5

Non era serata.

Pinzi: 5,5

Entra quando non è facile giocare.



Nepi: 5,5

Idem.



Frey: 5,5

Qualche bella sgroppata (ha una buona progressione) e qualche pasticcio di troppo con la palla ai piedi.

Petrella: 6,5

Riaccende le speranze con un gol, purtroppo inutile. Ma è un elemento su cui puntare.



Contaldo: ng

Dossena: 6

Non è colpa sua se la squadra ha perso la serenità e gioca con paura e frenesia. Da due mesi le cose non vanno, e non è certo sparando su tecnico o giocatori che si risolve qualcosa. Con la Pro Patria è andata male anche perché gli avversari hanno giocato bene, punto. Ora si tratta di ripartire in un clima che di certo non aiuta.

(C'entra nulla, ma un applauso lo meritano quegli otto tifosi che hanno seguito l Pro sotto la pioggia)