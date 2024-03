Mercoledì all'Aravecchia l'addio a Grazia Cavezzale

Sarà la chiesa di San Pietro Apostolo dell'Aravecchia a ospitare, mercoledì alle 10,30, le esequie di Grazia Cavezzale, commercialista e presidente della Fondazione Giornale La Sesia. Aveva 73 anni ed è deceduta nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale di Novara, dov'era ricoverata da qualche giorno. Martedì alle 17, alla Casa Funeraria di Caresanablot, verrà invece recitato il rosario.

Nel suo lavoro, Cavezzale ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo delle professioni, ricoprendo incarichi come sindaco, revisore dei conti e amministratore di numerose società e nel mondo dell'editoria è stata a lungo impegnata nel consiglio direttivo nazionale della Fipeg. Inoltre, il nome di Grazia Cavezzale è legato all'attività nel volontariato sociale, principalmente come presidente dell'Associazione Don Luigi dell'Aravecchia, realtà per la quale si era impegnata per portare avanti il progetto del fondatore a sostegno delle persone svantaggiate. Negli anni era anche stata vicina a «Insieme» e, per diverso tempo, era stata presidente delle «Scuole Cristiane calcio».

Lascia il marito Enrico Gastaldi e i figli Lorenzo, Gabriele e Federico con le rispettive famiglie.