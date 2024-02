Coppa Piemonte: le Under 19 della PFV dominano a Moncalieri

Campionato under 19 -

Seconda fase - Girone di qualificazione finali Coppa Piemonte

– 1^ giornata di ritorno

Martedì 27.2.2024 – Moncalieri– Palestra Sc- Med. Costa - ore 21,00

BKB Torino - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 40-80

(Parziali: 4-17; 13-40; 28-66; 40-80)

Tabellino: Francese A. 13; Chillini 7; Barbero 5; Prinetti 22; Dikrane 4; Rizzato 10; Giorgi 3; Francese E.2; Dipace 4; Porcelli 4; Nicosia 2; Giuliani 4 - All.re Gianfranco Anastasio

Nella prima giornata del girone di ritorno della fase di Coppa Piemonte la PFV “Carmen Fiori” ha vinto largamente a Moncalieri contro BKB Torino per 40-80, al termine di una partita che, purtroppo, sarà ricordata più per il grave infortunio ad un ginocchio patito da Giulia Dutto, una delle giocatrici di casa, ex Cigliano e PFV nel 2019/20, intorno al 12’ di gioco.

La gara è stata sospesa per circa mezz’ora, per consentire l’arrivo dell’ambulanza che trasportasse la sfortunata atleta in ospedale.

A Giulia vanno i migliori auguri di una pronta ripresa da parte di tutta la PFV.

Venendo alla partita, va detto che essa era iniziata bene per le vercellesi che, trovando buone percentuali al tiro, con un perentorio parziale nel primo periodo di 4-17, mettevano subito le cose in chiaro circa chi sarebbe stato a portare a casa i due punti.

Poi l’infortunio di cui abbiamo detto sopra e la sospensione di circa mezz’ora per consentire i soccorsi.

Alla ripresa, ovviamente, gli animi in campo erano un po’ depressi, ma si è continuato con entrambe le squadre che cercavano di fare del proprio meglio per superare il momento difficile che segue sempre un infortunio grave sul campo.

A metà gara la PFV conduceva 13-40 ed al 30’ 28-66, per poi condurre in porto la contesa con un rotondo 40-80, che ben fotografa la propria supremazia.

Tutte le giocatrici impiegate sono andate a referto, comprese le due esordienti di giornata nel campionato Under 19, Giuliani e Nicosia.

La gara, iniziata alle 21,00 per esigenze di palestra della società torinese, si è conclusa molto tardi a causa dell’interruzione, costringendo le vercellesi a fare rientro a casa a notte fonda. Il prossimo impegno per la PFV “Carmen Fiori” sarà a Vercelli lunedì 4 marzo. alle 19,30, alla palestra della Sc. Media Pertini, alle 19,30 contro la capoclassifica del girone Lapolismile Torino.