Ucciso durante la lite a casa della fidanzata: aveva 58 anni

Un litigio con la fidanzata finito a coltellate. Sarebbe maturato così l'omicidio avvenuto nella serata di martedì in un alloggio al primo piano di una palazzina di corso XXVI Aprile 22, in zona Aravecchia. La vittima, un 58enne italiano residente in un centro del circondario, si trovava a casa della fidanzata, residente dell'alloggio dove è avvenuto il delitto.

A colpire l'uomo con più fendenti sarebbe stata proprio la fidanzata, sessantenne, portata in ospedale per accertamenti e sottoposta a fermo. Nella giornata di mercoledì verrà sentita dal magistrato titolare dell'indagine.

Sul posto, fino a tarda sera, sono continuati controlli da parte della Polizia di Stato, che ha sentito i vicini e perlustrato alloggio e auto della vittima, e accertamenti medici: sul corpo dell'uomo sono state trovate numerose coltellate.