Pergolettese - Pro Vercelli 3-0. Bianchi fatti neri

La Pro, la Pergolettese e il grande incubo. Non accenna a terminare la fase di rottura prolungata della Pro Vercelli che esce sconfitta 3-0 dal "Voltini" di Crema contro una Pergolettese che, dopo il cambio d'allenatore, sembra credere in una salvezza diretta che sembrava quasi impossibile. La Pro da qualche flebile segnale di ripresa solo nel primo tempo dove, però, pur tenendo in mano il comando delle operazioni non riesce quasi mai a rendersi pericolosa, crollando nella ripresa in 13'. E ora?

Pro nell'ormai tradizionale maglia "verdao", Pergocrema nell'abituale divisa gialloblù a strisce. Pro con difesa a tre in rientra Sarzi; centrocampo più robusto senza il regista Santoro e attacco con Nepi e Maggio che tornano dal 1' a formare con Mustacchio il tridente offensivo.

Bianchi subito propositivi si procurano, dopo 2', con Maggio una punizione dal limite. Iotti: rimpallo e sfera che schizza in fallo laterale. 7': azione insistita della Pro che palla che ruota intorno ai sedici metri gialloblù con Maggio che, in area, guadagna il primo corner. Sull'angolo palla nell'area piccola dove Nepi non aggancia e la difesa lombarda sbroglia. E' la Pro a fare la partita, trame insistenti che mettono in difficoltà la "Pergo" anche se manca l'ultimo passaggio per liberare l'uomo. Leoni comunque più "presenti" rispetto alla sfida con la Giana. Pergocrema che ci prova con conclusioni dalla distanza che non impensieriscono Mastrantonio. 22' I padroni di casa protestano per un contatto in area Rodio-Andreoli; l'arbitro lascia correre. Poi ammonisce Guiu (fallo su Mustacchio) e Bariti per proteste. Non cambia il canovaccio del match. Pro a fare gioco ma le occasioni latitano. 33' pericoloso contropiede del Pergocrema con Bariti che spreca tutto. Brividi per la Pro: Artioli in area chiama Mastrantonio alla respinta di piede, la palla arriva a Guiu che calcia da posizione centrale: palo; Rutigliano e Sarzi spazzano. Ma Pro che deve fare molta attenzione a non lasciare la difesa scoperta. Pro ancora in avanscoperta 39': Maggio centra in area, Arini svirgola ma Mustacchio da buona posizione non trova il timing giusto per il cross. Gara ora un po' più equilibrata con la Pergolettese che prova a uscire dal guscio non solo in ripartenza. Un paio di punizioni e un angolo ma nessun pericolo per i vercellesi. Giallo per Iotti (44'). Un minuto di recupero. Finisce il primo tempo: 0-0. Risultato giusto con Pro che si è fatta preferire ai punti ma Pergo più pericolosa.

Sin dall' abbrivio della ripresa s'intuisce che lo spartito sarà diverso e, a suonarlo, sarà la Pergolettese. Al 5' Tonioli serv e Caia che dal limite sfiora il palo. Uno spunto di Maggio (alto) è l'ultimo sussulto dei bianchi, prima che i ragazzi di Mussa prendano il sopravvento: Arioli su punizione (10') deviazione in angolo. Al 15' sugli sviluppi di un corner Arini calcia al volo dal limite: Mastrantonio si salva in angolo. Pergolettese sempre più insidiosa: Bariti di testa servito da Arioli non inquadra la porta da felice posizione. Dossena Rojas e Koslowski in campo per Nepi e Rutigliano. Ma è sempre la Pergolettese che insiste e affonda la Pro: al 18' una triangolazione Mazzarani-Artioli viene fermata da Iotti nell'area vercellese. Rigore che Mazzarani trasforma con un beffardo "scavetto: 1-0. E com e con la Giana la Pro si sfalda e i gialloblù non faticano a raddoppiare al 22' con Guiu che s'invola nei sedici metri vercellese un po' troppo ferma e batte Mastrantonio. La Pro ha un sussulto: su angolo testa di Rojas e Soncin si supera per deviare oltre la traversa. Sull'angolo Mustacchio al volo calcia alto. Al 26' la Pergolettese chiude i conti: Mazzarani serve Guiu che infila ancora Mastrantonio: 3-0. Les jeux son fait. Un tiro di Rojas alto non cambia le sorti del match. I lombardi controllano la Pro non ha più forze per rendersi pericoloso: 3-0 e la crisi continua.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (43’ st Bozzuto), Mazzarani (43’ st Ceresani), Artioli, Andreoli (43’ st Schiavini), Felicioli; Guiu (30′ st Jaouhari), Caia (34′ st Piu).

In panchina: Cattaneo, Dordoni, Lambrughi.

All. Mussa.



PRO VERCELLI (3-4-3): Mastrantonio; Parodi, Camigliano (25′ st Petrella), Sarzi Puttini; Iezzi, Iotti, Rutigliano (13′ st Kozlowski), Rodio; Mustacchio (39’ st Pannitteri), Nepi (13′ st Rojas), Maggio (36’ st Pinzi).

In panchina: Ghisleri, Vaccarezza, Frey, Haoudi, Contaldo, Gheza, Casazza, Forte, Citi.

All. Dossena.



ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.



RETI: st 18' Mazzarani (rig.), 22' e 26' Guiu



NOTE: Ammoniti: Guiu, Bariti, Nepi, Iotti, Rutigliano, Sarzi Puttini, Petrella, Rojas, Jaouhari. Calci d'angolo 6-3 per la Pro Vercelli. Recupero 1',4'.