Pozzolo: «Attaccano Corsaro per il suo lavoro di avvocato: brutto modo di far politica»

«Corsaro? E' un ottimo avvocato e anche un ottimo sindaco. E che il Pd lo attacchi perché svolge il suo lavoro testimonia la mancanza di argomenti che caratterizza il loro modo di far politica». Seduto tra il pubblico a seguire i lavori del Consiglio comunale, Emanuele Pozzolo replica a stretto giro alla decisione del Partito democratico di lasciare l'aula dopo il voto sulla pregiudiziale alla mozione presentata dalla minoranza.

«Lasciano il Consiglio senza discutere il documento unico di programmazione, dedicato alle opere pubbliche e alle scelte strategiche per la città e questo la dice lunga su un certo modo di far politica», sottolinea ancora il parlamentare che poi, dialogando con i giornalisti, ribadisce la decisione di continuare la propria attività in Parlamento. «In questi due mesi ho continuato a mantenere i contatti con la dissidenza iraniana e a seguire le vicende degli Armeni. Il lavoro di parlamentare - aggiunge - non si esaurisce certo con il voto in aula».

Sulla vicenda giudiziaria che lo coinvolge, Pozzolo mantiene la linea del riserbo: «L'unica cosa che ho detto in questi due mesi è che non sono stato io a sparare. E lo ribadisco. In questi due mesi - aggiunge - sono stato oggetto di un'esposizione mediatica spropositata e di una campagna d'odio sui social che ha coinvolto anche la mia famiglia e i miei bambini. Ho visto la faccia peggiore dei leoni da tastiera ma non è certo questo che mi farà lasciare l'attività politica».

E, tornando sulla mozione del Pd, Pozzolo conclude: «Sono orgoglioso di poter dire che il centro destra ha un altro modo di far politica. Nessuno di noi attaccò la sindaca Maura Forte quando venne condannata per le firme false, perché per noi il garantismo è un valore anche quando a finire in tribunale sono gli avversari politici».