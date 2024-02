Rices Vercelli, missione compiuta

È finita come in un film a lieto fine. Un bel film. Con gli abbracci a coach Galdi dei suoi collaboratori (Buffa, Scarfò, Mastria) e con i dodici giocatori che esultano con il sottofondo della miglior colonna sonora: gli applausi di un Palapiacco gremito come ai tempi delle partite di cartello della C.

La vittoria contro il Metal Luxury Novi significa due cose: salvezza e accesso ai play off.

Grande soddisfazione, quindi, per il presidente Rey che ha puntato e creduto nel progetto giovani («che cresceranno grazie alla “cura Galdi”» aveva detto a inizio stagione).

Sulla prestazione dei Rices. Hanno dato il massimo tutti, anche quelli con meno minutaggio. Tutti, lo ribadiamo (citiamo ad esempio Maccapani, che ha consentito ad Agoglia di rifiatare o Volpe, autore di una bomba importante in un momento delicato del match), ma una nota di merito in più la meritano senz'altro Cattaneo, un baluardo difensivo soprattutto nel primo fondamentale quarto, quindi Liberali, che quando ha visto che non era serata per le sue penetrazioni ha giocato da campione e cioè al servizio della squadra (siglando comunque 10 punti), e infine Agoglia che di gara in gara (nonostante qualche “follia” tipo tiri improponibili) sta dimostrando di essere un play da categoria superiore anche grazie a una tenuta fisica impressionante. Tre turni fa realizzò un canestro mentre stava cadendo, ieri, nel finale, ha sradicato palla a un avversario per servire Sow, che ha realizzato... Bene questi tre, bene tutto il gruppo. Da sottolineare, poi, il rientro di Sow, sulla strada del pieno recupero.

Un po' di cronaca.

Primo quarto. Bomba di Cattaneo, poi Liberali, poi Agoglia due volte: dopo 6 minuti in campo ci sono solo i Rices che si portano a +9 (13 a 2). Rices attenti soprattutto in difesa, con Cattaneo che riesce a contenere il “lungo” del Novi, Christian Pilati. Nel finale il Novi rialza la testa, ma la gara sembra essere sotto controllo: il periodo termica con un ottimo +13 (21 a 8 ).

Secondo quarto. Il Novi entra sul parquet con più determinazione, più carica agonistica. Cattaneo sembra un pelo in difficoltà sotto canestro (sembra, perché poi si riprenderà) e gli ospiti rimontano e si portano a -3. Grazie ai punti “pesanti” con firma di Skilja e Liberali i Rices si mantengono in vantaggio, ma la gara, è combattuta. Il Novi ha dalla sua più esperienza, i Rices il ritmo indiavolato, ma giocare ad alta intensità e sugli anticipi per 40 minuti facile facile non è: il parziale (di 12 a 18) dice infatti che i Rices sono un po' in affanno. 33 a 26 il punteggio (dal +13 del primo quarto, a + 7. Gara aperta, quindi).

Terzo quarto. Pochi i canestri da due, da una parte e dall'altra. I Rices tornano a difendersi bene, concedendo poco al Novi, ma nella prima parte i punti arrivano solo dai tiri liberi (Agoglia: 5 su 6) e da una bomba (ancora Agoglia). I cambi di Galdi (buono come sempre l'apporto di Gamba, una bomba da 3 per lui nel finale) e una difesa di nuovo accorta consentono ai Rices di finire a + 11 (49 a 38; 16 a 12 il parziale).

Ultimo periodo. Entra i campo... tutto l'organico a disposizione di Galdi. Maccapani e Gamba e Paulato si alternano ottimamente con Liberali & C. e il Novi ci prova ma il carattere e la tenuta fisica e i giro palla dei Rices hanno la meglio: 65 a 55.

E va bene così.

Tabellino Rices.

Agoglia 19; Liberali 10; Sow 4; Cattaneo 9; Vercellone 1; Gamba 6; Volpe 3; Curino 1; El Hammami; Maccapani 4; Paulato 3; Skilja 6.

Coach Galdi. Vice Buffa. Preparatore Scarfò. Dirigente Mastria.