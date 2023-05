Under 17 in lizza per il titolo regionale, successo per un punto delle Under 14, sconfitta sonora invece per le Under 13

CAMPIONATO UNDER 17 -

Semifinali per il titolo regionale

1a semifinale

Lettera 22 Ivrea - Arona Basket – 30/4 – 7/5 – 14/5 (ev. spareggio)

Situazione

2a semifinale

Pallacanestro Femminile Vercelli - Conte Verde Basket – Rivoli 43-31

Domenica 7/5 ad Alice Castello – Pal. Comunale – Via Cossano s.n.c. - ore 11,30 – ritorno

Venerdì 12/5 a Rivoli – Pal. Ist. Natta – Via XX settembre 14/a ore 20,30 – ev. spareggio

(Parziali: 13-10, 20-19, 26-23)

Tabellino PFV: Cafasso 4; Giuliani; Rizzato; Arca; Giorgi 5; Pintonello; Prinetti 15; Carrozza 9; Barbero 6; Momo; Dipace 2; Dikrane 2; All.re Javier Adipe Alsina.







La PFV Under 17 si aggiudica gara 2 della semifinale per l’accesso alla finale del titolo regionale di categoria, prevalendo in casa Contro Conte Verde Basket di Rivoli per 43-31.

Con questa vittoria la compagine di Javier Adipe Alsina accede allo spareggio di venerdì 12/5 a Rivoli, sul campo della meglio classificata nel girone di qualificazione.

Nell’altra semifinale. Arona Basket ha sconfitto Lettera 22 Ivrea ed accede, invece direttamente alla finale, senza il ricorso a gara 3.

La partita è stata caratterizzata da una certa apprensione, da ambo le parti in campo, per il risultato, che si è tradotta in una scarsa lucidità nelle scelte di tiro e relative percentuali di realizzazione, su entrambi i fronti.

Nella prima parte di gara le padrone di casa stavano bene in campo e riuscivano a raggranellare un piccolo vantaggio al 10’ (13-10), che però veniva in parte rosicchiato nel secondo periodo, concluso 20-19, dalle torinesi che si avvicinavano pericolosamente, in un quarto in cui è sembrato che le squadre giocassero a chi sbagliava di più e segnava di meno! (7-9 il parziale).

Il terzo periodo vedeva ancora le vercellesi/ciglianesi/saluggesi portarsi avanti di tre punti (26-23 al 30’) per giocarsi gara e accesso allo spareggio, in volata nei 10’ finali.

In questo frangente, però, le vercellesi mostravano di avere più forze in serbo delle avversarie, e con un parziale di quarto ragguardevole di 17-8, mettevano a sedere le torinesi e riuscivano ad imporsi con grande merito ed a raggiungere lo spareggio per qualificarsi alla finale.

Ora, sul campo avverso di Rivoli, le ragazze di Adipe Alsina si dovranno giocare l’accesso alla finale per il titolo regionale, in gara 3 di venerdì 12 maggio ore 20,30, che è comunque già un buon obiettivo raggiunto.

CAMPIONATO UNDER 14 –

2^ fase di Coppa Piemonte

Girone “Unico” – 7^ giornata (girone di sola andata)

Sabato 6 maggio 2023 ore 17,00 –ad Aosta – Palazzetto Luca Mozzi – Via Battisti 2

M.B. Montemilius Aosta -Pallacanestro Femminile Vercelli 47-48

(parziali 12-14: 23-25; 32-37)







Tabellino PFV: Trotti 8; Fall A 9; Panelli 10; Stacchini; Zannini 4; Follia; Issifou; Bari 2: Stile 6; Lahmidi 9; Valentini; Galbiati. All.re Davide Simone.







La Under 14 della PFV è andata a vincere di un punto per 47-48, ad Aosta, sul campo del M.B. Montemilius, al termine di una partita tiratissima per tutti i 40’ e ben condotta dalle vercellesi e dal loro Coach Simone, che hanno avuto il grande merito di non mollare mai.

L’approccio alla gara è stato buono (12-14 al 10’) nonostante il ritardo di 20 minuti (cronico su quel campo?) dell’inizio gara, che spesso può destabilizzare le giocatrici.

Le vercellesi prendevano la testa, dunque, e mantenevano l’esiguo vantaggio di +2 anche a metà partita, sul 23-25, mostrando di essere ben determinate e tenendo benissimo il ritmo delle avversarie, sia in fase offensiva che difensiva.

Nel terzo quarto la PFV allungava leggermente fino al 32-37 del 30’, mettendo da parte quei preziosissimi cinque punti di vantaggio che si sarebbero poi rivelati essenziali nella volata finale.

Nell’ultimo quarto, infatti, le padrone di casa andavano alla riscossa, recuperavano quattro dei cinque punti di svantaggio, ma le ospiti tenevano bene e, con lucidità e raziocinio, pur commettendo errori, riuscivano ad amministrare il piccolo vantaggio conseguito ed a portare a casa una bella vittoria esterna.

Questo successo é l’ennesima conferma della crescita globale del gruppo Under 14 che, dopo aver iniziato con alcune difficoltà, ha lavorato bene e con impegno durante la stagione sportiva, ed ha fatto registrare un primissimo salto di qualità che à ciò che ci si aspettava in società per quest’anno.

L’Under 14 della PFV concluderà la sua fatica stagionale in quel di Savigliano, contro ABC Gators, mercoledì 17 maggio p.v. con inizio alle ore 19,15. L’opzione per il turno infrasettimanale è dovuta alla concomitanza, per la società vercellese, con le finali Under 15 di Coppa Piemonte, il 13 e 14 maggio.

.

CAMPIONATO UNDER 13 –

2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo.

Girone E 5^ giornata di ritorno - ultima

Domenica 7.5..2023 – a Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 11 – ore 16,45

Pallacanestro Femminile Vercelli – Granda College (Cuneo) 16-52

(parziali: 5-15; 7-33; 12-37).

Tabellino PFV: Stile 2; Lahmidi 7; Triberti 1; Balzaretti 2; Bari 2; Monaco; Sadmy; Oppezzo 2; Lombardi; Alilou; Ferraris; Pavia. All.re Davide Simone

Anche le Under 13 hanno terminato il loro campionato ma, a differenza di altre compagini, lo hanno fatto con una sconfitta abbastanza sonora, per 16-52, al cospetto però della compagine del Granda College di Cuneo, seria candidata alla vittoria del titolo regionale di categoria.

Le ospiti, obiettivamente più forti e più “avanti” delle vercellesi, hanno letteralmente impedito a queste ultime di giocare nei primi due quarti, pressando con molta convinzione e rubando palloni su palloni alle padrone di casa, anche in fase di palleggio.

Il risultato era 5-15 al primo periodo ed, addirittura 7-33 a metà gara, con un solo canestro realizzato nel 2° quarto. Nella ripresa Cuneo allentava un po’ la pressione, e questo consentiva alla PFV di giocare, anche se dal punto di vista realizzativo le cose non cambiavano di molto, con soli 9 punti realizzati nei due quarti finali (5-4; 4-15). .

Tutto sommato non è certo stata una partita da ricordare, per le ragazze di Davide Simone, se non per l’impegno profuso, comunque e sempre come avvenuto per tutta la stagione, contro una squadra al momento inarrivabile per loro, ma dalla quale possono aver tratto spunti per migliorare.