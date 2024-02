Alicese/Orizzonti, crisi senza fine. LG Trino, 2° posto: Santhià: vittoria sfumata

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Verbania 0-3

Ancora una sconfitta per l’Alicese/Orizzonti, battuto a domicilio dal Verbania. Una crisi che sembra non avere fine (6^ sconfitta consecutiva), acuita dai problemi societari che sono emersi prima della gara con i lacuali. Il Verbania ha sbloccato il risultato con Bionda a metà del 1^ tempo ed a quel punto la gara per i biancogranata è stata in salita. Nel prossimo turno l’Alicese/Orizzonti, che è passato dai play-off ai play-out, affronta lo Stresa Vergante in trasferta.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Bouksim, Clerici Pelle (dal 70’ Omoregbe Ray) Mane, Botalla Capodaglio (dal 66’ Ferri) Mancuso (dal 76’ D’Arcangelo) Grosso (dal 46’ Castineira) Diadoro (dall’87’ Eusebione). A disp: Ravetto, Verna, Yon, Cavalla. All. Mellano.

Marcatori: al 24’ Bionda (V), al 57’ Ferrari (V), all’83’ rigore Salzano (L)

Promozione

Cameri - Lg Trino 0-3

Approfittando del rinvio del match Omegna-Baveno, il Trino riconquista il secondo posto in classifica, alle spalle del Briga (ultimamente piuttosto appannato, vittorioso a fatica con il fanalino di coda Momo). A Cameri la squadra di Ugo Yon è stata perfetta chiudendo virtualmente la gara nella prima frazione di gioco. Il 3-0 giunge a dieci minuti dal termine a suggellare le aspirazioni di promozione in Eccelenza. Prossimo turno: Lg Trino-Juve Domo.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia Alì, Martdeuu Baggio (dal 60’ Pane) Petrocelli Boccalatte, Passannante Micillo (dall’83’ Maino) Birolo Vergnasco (dal 72’ Osenga). A disp: Civiero, Francinelli, Pasini, Pancallo, Meo Defilippi, Agostini. All. Yon.

Marcatori: al 15’ Vergnasco (L), al 41’ Buscaglia (L), alL’81’ Osenga (L)

1^ Categoria

Santhià – Serravallese 1-1

Ad un quarto d’ora dal triplice fischio, il Santhià vede sfumare una vittoria che poteva dare una svolta al suo campionato. In vantaggio con El Azhari i granata di mister Gigante hanno controllato la gara senza eccessivi problemi. Peccato per la rete subita che di fatto lascia inalterata la situazione dei santhitesi nella zona play-out. Il Ponderano (sestultimo) rimane a 9 punti di distanza. Prossimo turno: CG Aosta-Santhià.

Santhià: Di Paolo, Giorgi Conti, Zanino Campana Messano, Cogliati Messina (dal 65’ R. Pairotto) Augusti (dal 58’ Lasagna) Dosso (dal 48’ Anselmino) El Azhari (dalL’87’ D. Pairotto) . A disp: Pasteris, Nkwakam. All. Gigante.

Marcatori: al 17’ rigore El Azhari (S), al 75’ Apicella (Se)

Altri risultati

Virtus Vercelli-Valle Cervo Andorno 1-3

Livorno/Bianzè-Cigliano 0-0