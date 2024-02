Rino Prato, il presidentissimo, se n'è andato

Il mondo sportivo ciglianese piange la scomparsa di Melchiorre (Rino) Prato, classe 1937, avvenuta in mattinata. Presidente del Cigliano Calcio (e del CVR salito dalla Prima Categoria all’Eccellenza) per oltre 40 anni (nel 2003 è stato premiato dalla FIGC) ha vissuto un’epoca straordinaria del football giallorosso.

Dirigente sin dagli anni Sessanta, ha portato al Bassanino giocatori di qualità e classe tra cui Grassi, Boggian e Rolfo, senza dimenticare il vivaio con cui ha vinto numerosi titoli in diverse categorie giovanili.



Nell’ambiente calcistico locale era spesso identificato come “il presidente dei presidenti” per la sua longevità alla guida del club di Via Moncrivello. Melchiorre era anche uno dei pilastri della Pro Loco con cui ha collaborato attivamente, attraverso idee, innovazioni, impegno, oltre ad essere uno dei soci fondatori. Sicuramente il suo è un vuoto difficile da colmare.