2 a 0 del Vicenza dopo 45'

Vicenza – Pro Vercelli 2-0

Sandon (V) al 21'; Pellegrini (V) al 22'.

Primo tempo

Il Vicenza ha una marcia in più sulla sinistra. Costa è un esterno difficile da conmtenere. Da Costa il primo filtrante pericoloso per Ferrari, il bomber porge a Pellegrini, alto, ma non di tanto. Due minuti e Pellegrini, in sospetta posizione di fuorigioco, spara ancora alto sulla traversa di Sassi. Siamo all'11'.

Rojas serve Maggio che, in area, si accentra, supera Cuomo e spara di destro: para Confente.

Gol del Vicenza, su angolo al 21'. Batte Ronaldo, arriva Sandon da dietro e, smarcatissimo, insacca di testa. Era uno schema-trappola, e la Pro ci è cascata.

Ed è subito 2 a 0. Minuto 22. Della Morte si libera di un avversario, serve Costa che, invece di tirare, porge a Pellegrini che fa secco Sassi.

Apertura improvvisa e precisa di Rojas per Mustacchio, chiuso in corner. Rojas ci prova da limite, tiro deviato in corner da Sandon. Minuto 33.

41'. Cross di Costa, testa di Ferrari, traversa.

Replica Maggio (forse il migliore) che serve Rojas: tiro fuori dallo specchio della porta.

Iotti a Mustacchio, traversone basso, blocca Confente.

Fine primo tempo.

Secondo tempo

xxx

Formazioni:

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Cavion, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. A disposizione: Gallo, Massolo, Fantoni, Lattanzio, Greco, Proia, Rossi, Tronchin, Busato, Delle Monache, Rolfini. All. Vecchi.

Pro vercelli (4-3-3): Sassi; Frey, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Pinzi; Mustacchio, Rojas, Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Nepi, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Iezzi, Forte, Citi, Pannitteri, Kozlowski, Petrella. All. Dossena.

Abitro Luca Cherchi di Carbonia

Ammoniti: Frey, Pinzi, Sarzi Puttini della Pro Vercelli.