"Il salotto dei papà": quattro incontri a Villa Cingoli

Quando si parla di figli si pensa subito alle mamme… ma ci sono anche i papà.

Il Centro Famiglie Villa Cingoli ha ben presente l’importanza che questa figura riveste per lo sviluppo dei bambini e della famiglia e, in collaborazione con l’Associazione Orientamente, ha organizzato “Il salotto dei papà”, un breve percorso per confrontarsi tra pari, condividere gioie e difficoltà dell’essere genitore, parlare con esperti sul alcune tematiche specifiche della fascia di età 0-6 anni. Gli incontri saranno condotti da Sara Argonauta e Corrado Pellegrini, psicologi dell'Associazione, che proporranno una riflessione sulle modalità di relazione positiva con i propri figli e con la fase di crescita che essi stanno vivendo.

Il motto di questo percorso è: “Tu solo ce la puoi fare ma non ce la puoi fare da solo!”

Il calendario sarà il seguente: lunedì 26 febbraio “Sono papà! E adesso?”: uno spazio per confrontarsi e condividere le proprie esperienze; il 18 marzo “Chi è il papà oggi?”: parliamo insieme di cosa significa essere papà; l'8 aprile “Il papà che vorrei essere”: futuro e aspettative; infine il 6 maggio (il tema sarà scelto direttamente con i genitori che parteciperanno agli incontri per rispondere al meglio alle esigenze e ai desideri dei papà.

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Famiglie Villa Cingoli in via Ariosto 2. Iscrizione sul sito: villacingoli.it

http://villacingoli.it/