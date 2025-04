Maltempo: strada allagata tra Santhià e Formigliana. Cade un albero in viale Garibaldi

Un albero è crollato, intorno alle 9,30, nel tratto di viale Garibaldi riaperto la scorsa estate: la pianta ha ostruito l'allea pedonale, ora transennata.

Intanto la Provincia comunica la chiusura, per allagamenti della provinciale tra Santhià e Formigliana, all'altezza di Vettignè e della SP61, tratto San Giacomo (piazzetta innesto SP110 per Rovasenda) - Arborio. Rinnovati gli appelli alla prudenza e a limitare il più possibile gli spostamenti.

Ad Asigliano, dove è previsto un aumento significativo del livello della Roggia Bona, l'amministrazione ha allertato tutti i residenti lungo i tratti di via Costanzana, via Piave, via Aldo Moro, Riseria Pastore, via Circonvallazione e via Salis: «Abbiamo chiesto ai Distretti Irrigui di Asigliano di continuare a verificare tutte le porte di competenza. A titolo precauzionale accertatevi che le auto siano messe in sicurezza e non parcheggiate a ridosso dei corsi d'acqua - spiegano dal Comune -. Tutto ciò che viene alimentato a corrente in giardino o nei cortili controllate che siano isolati dalla rete elettrica. Se avete fabbricati posti a ridosso dei corsi d'acqua mettete, in modo precauzionale, in sicurezza beni di valore».

A Trino, è stato aperto il Centro operativo comunale: «Al momento la situazione è stabile e i livelli idrometrici sono ampiamente sotto soglia: la popolazione può rimanere tranquilla. Le previsioni attuali non destano preoccupazioni, ma l’evoluzione continuerà ad essere attentamente seguita - spiega il sindaco Daniele Pane -. E' attiva un’attività di monitoraggio e controllo costante presso la nuova sede in via della Repubblica, con la presenza di Protezione Civile locale e provinciale, tecnici del Consorzio Ovest Sesia e tutte le figure incaricate della sicurezza del nostro territorio».