Rotaract alla Giornata di raccolta del Farmaco

Dopo la bella esperienza di volontari per il Banco Alimentare, il Rotaract Vercelli ha aderito anche all'iniziativa della Giornata della Racconta del Farmaco 2024, organizzata dal Banco Farmaceutico.

«E’ stata anche questa un’esperienza per tutti noi molto positiva, di condivisione, vissuta insieme a tanti altri volontari giovani e meno giovani - sottolinea la presidente, Claretta Breddo -. Dal 2000, ogni anno, a febbraio, tanti volontari, rispondendo alla chiamata del Banco Farmaceutico, presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci».

Purtroppo, come evidenziato dal Rapporto dell’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, sempre più persone devono a volte scegliere se curarsi o mangiare. Infatti secondo i recenti dati del 2023, 7 residenti in Italia su 1.000 si sono trovati in condizioni di povertà sanitaria, con un aumento del 10,6% rispetto al 2022. Hanno dovuto pertanto chiedere aiuto per ricevere gratuitamente farmaci e cure.

Ringraziando tutti i soci che si sono alternati durante la giornata di sabato 10 febbraio presso la Farmacia Ravera, la presidente del Rotaract Vercelli ricorda l’importanza di fare rete per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, per affrontare i sempre crescenti bisogni derivanti dalla grave situazione economica che sempre più persone stanno vivendo.