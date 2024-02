Volley femminile, il punto sui campionati

Sabato 10 febbraio riprende il campionato di serie D con la prima del girone di ritorno.

Dopo la sosta, la S2M Volley affronterà a Torino la Safa 2000, formazione che segue le bicciolane al settimo posto. Una gara tutta da giocare per Mastronardi e compagne che dovranno fare i coti con una trasferta insidiosa e la lunga pausa del campionato. C’è comunque fiducia, con le giovani della S2M che militano in serie D, che hanno invece proseguito il proprio precorso con i campionati di categoria.

Anche per le giovanili S2M è fin ora una stagione più che positiva.

A proposito di questo, le squadre della Under 18, Under 14 e Under 16, saranno impegnate già domenica 11 febbraio, nella seconda fase dei tornei giovanili, avendo disputato dei campionati preliminari terminati con posizioni di vertice.

Per le under 14 e 18, si dovrà attendere la griglia play off per conoscere le avversarie di turno, mentre per la Under 16, dovrà vincere con punteggio pieno contro Novi, per poter passare il turno.

Continua invece il campionato delle under 13 che dopo la vittoria per 3-1 contro le novaresi del San Giacomo le attende una gara ostica sabato 10 ad Alessandria contro la locale compagine.

Bene anche per le Under12 UNIPOLGLASS che hanno raggiunto il punteggio pieno di 3-0 vincendo contro issa Novara

I risultati del week end.

UNDER 18 SALUS S2M – PIZZERIA STELLA 3-0 (2516 25-16 25-16)

UNDER 16 NOVI PALLAVOLO – AZETA DISINFESTAZIONI S2M 3-0 (25-14 25-20 25-22)

UNDER 14 OMNIANET SAS S2M – ANGELICO TEAM VOLLEY 2-3 (11-25 19-25 25-13 12-15)

UNDER 13 UNIPOLGLASS S2M – SANGIACOMO 3-1 (25-19 25-14 18-25 25-14)

UNDER 12 UNIPOLGLASS S2M – ISSA NOVARA 3-0 (2514 25-18 25-24)