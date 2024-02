Giovanili della PFV, risultati e cronache delle gare di sabato 3 e domenica 4 febbraio

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone unico- 4^ giornata di andata

Aosta – Palazzetto Luca Miozzi – Via Berthet 2

Domenica 4.2.2024 ore 18,00

Eteila Aosta - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 34-85

(Parziali: 8-19; 14-40; 24-58; 34-85)

PFV: Chillini 6; Francese A.19; Barbero 5; Carrozza 8; Dipace 10; Dykrane 7; Prinetti 11; Rizzato 13; Francese E. 2; Roggero 4. .

Allenatore: Gianfranco Anastasio

LA PFV Under 19 “Carmen Fiori” vince con autorità ad Aosta per 34-85 contro Eteila Basket, nella 4^ di ritorno del girone di Coppa Piemonte, al termine di una partita connotata da una grande intensità difensiva (i soli 34 punti subiti lo stanno a dimostrare) . Nonostante il largo margine di vantaggio finale, il ritmo di gioco su ambo i fronti è sempre stato elevato, con la squadra vercellese che se ne è avvalsa per andare ripetutamente a segno con molte veloci azioni in contropiede.

Nota dolente l’infortunio occorso a Martina Chillini, le cui condizioni verranno valutate in settimana.

Le ragazze di coach Anastasio sono riuscite a prendere subito in mano le redini della partita, mettendo a segno un piccolo allungo già nel primo quarto (8-19) per poi dilatarlo decisamente nel secondo, grazie ad una gran difesa, come detto sopra, ed al conseguente gioco in contropiede che ha saputo imporre e ben sfruttare.

A metà gara il risultato era sul 14-40, ed i giochi erano praticamente fatti, posto che la squadra di casa non sembrava proprio essere in grado di mettere a segno più di una decina di punti per ogni periodo.

Nella ripresa le cose non cambiavano, e la PFV, con continue rotazioni e con tutte le giocatrici a segno, nonostante sei su dieci avessero giocato 24 ore prima nell’Under 17, incrementava il suo vantaggio sino al 34-85 finale, consolidando così il suo primato in classifica, in attesa del prossimo match posticipato a mercoledì 21 febbraio alle ore 21,00 presso l’Istituto Sociale di C.so Siracusa 10 a Torino contro Pink Basket Torino.

CAMPIONATO UNDER 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 4^ giornata di andata

Vercelli Pal. Sc. Media Pertini - Sabato 3.2.2024 ore 18,00.

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Mado Valenza 109-18

(Parziali:24-4; 51-8; 84-12;109-18)

Tabellino PFV: Dikrane 10; Tagliabue 4; Giorgi 21; Francese E.2; Giuliani 9; Prinetti 18;

Dipace 7, Nicosia 6; Cavalli 8; Bari H; 4; Rizzato 20; All.re Gianfranco Amastasio

. .____________________________

Agevole affermazione per le Under 17 delle PFV che, nella quarta giornata di andata del girone di Coppa Piemonte, hanno battuto con il punteggio assai vistoso di 109-18 le pari età del Basket Mado Valenza, formazione presentatasi con soli sette effettivi e che si è mostrata ancora alle prime armi.

Le vercellesi, dal canto loro, sono state brave a mettere sin da subito la gara sui binari giusti, alzando il ritmo, difendendo con molta pressione e recuperando così molti palloni da trasformare in contropiede e canestri, facendo anche irritare il coach delle orafe per la pressione difensiva attuata in campo.

La resistenza delle avversarie, per la verità, è stata pressoché inesistente, tanto che le valenzane hanno viaggiato a 4,5 punti di media per quarto, e non hanno mai saputo impensierire la PFV che ha potuto concedere parecchio spazio in campo a tutte le giocatrici, le quali sono andate tutte a canestro ed hanno superato il traguardo dei 100 punti realizzati, con grande soddisfazione di tutti e per primo dell’allenatore Gianfranco Anastasio, che a fine gara ha avuto parole di apprezzamento per le sue ragazze, soprattutto per essere state capaci di mantenere la giusta concentrazione per tutta la partita, nonostante la tenue opposizione delle avversarie.

Il prossimo match per le Under 17 sarà domenica 11 febbraio 2024 ore 11.45 (ci risiamo con gli orari mattutini) contro Conte Verde Basket di Rivoli, partita che si presenta assai più impegnativa dell’ultima affrontata.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B -4^ giornata di ritorno

Vercelli – Pala Piacco – Via Donizetti 11 – sabato 3.2.2024 ore 15,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Derthona Basket 22-78

(Parziali:4-21; 12-36; 15-59; 22-78)

Tabellino PFV: Stile 4; Balzaretti; Trotti 1; Ferla 2; Bari S. 2; Stacchini 2; Lahmidi 1; Alilou 5; Fall 3 Mura; Valentini; Follia 2. All.re Davide Simone

______________________________

Brutta partita quella persa per 22-78 dalle giovani dell’Under 15 della PFV contro Derthona Basket che, ancora una volta, si è dimostrata squadra più quadrata e, soprattutto, molto più reattiva delle vercellesi.

Come ha dichiarato coach Davide Simone, piuttosto scoraggiato a fine match, questa è stata una partita difficile persino da commentare, tanto le ragazze sono apparse molli, poco combattive, quasi rassegnate e senza spirito agonistico.

Infatti sin dalle premesse si annunciava una resa incondizionata (4-21 al 10’) e la gara proseguiva su questi presupposti, con la PFV che inanellava una serie impressionante di errori, con palloni passati in mano alle avversarie, lanci senza senso che finivano persi fuori campo, palloni strappati letteralmente delle mani senza neppure rifugiarsi in contesa, e cose simili.

A metà gara il punteggio diceva 12-36 e se c’era qualche speranza di reazione dopo i primi minuti del terzo quarto, questa finiva presto: 15-59 (non si segnava quasi più) e tutti a casa, fino al perentorio 22-78 del 40’.

Occorre ora resettare i meccanismi e, soprattutto, l’approccio mentale di squadra alle gare come coach Simone ha pure ammesso a fine gara.

Prossimo incontro a Borgomanero, al Palacadorna di Via Cadorna, sabato 10 febbraio alle 14,30. L’impegno non è certo di quelli proibitivi, ma bisognerà essere presenti con il corpo e con la mente.

CAMPIONATO UNDER 14

1^ fase – Qualificazione

Girone B -3^ giornata di ritorno

Avigliana – Palestra Anna Frank – Via Dubriaglio 2 – domenica 4.2.2024 ore 15,00

Avigliana Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 45-40

(Parziali:10-9; 16-18; 28-34; 45-40)

Tabellino PFV: Stile 14; Balzaretti; Pavia 9; Ferraris 2; Bari S.; Lahmidi 8; Monaco 1; Alilou 4; Oppezzo 2; Triberti; Sadmi. All.re Davide Simone

____________________________

Rialza parzialmente la testa la Under 14 della PFV, dopo le ultime prestazioni negative, ma viene ugualmente sconfitta per 45-40 da Basket Avigliana, in trasferta, al termine di una partita condotta in grande equilibrio, soprattutto a causa del numero eccessivo di errori commessi dalle vercellesi.

Dopo un primo quarto che ha visto prevalere leggermente le padrone di casa (10-9) nel secondo le ragazze di Davide Simone ribaltavano il risultato ed andavano al riposo in vantaggio (16-18).

Nella terza frazione sembrava che la PFV avesse ritrovato almeno un po’ dello smalto della prima parte di stagione, tanto che tentava una mini fuga al 30’ (28-34) però ben presto rintuzzata dalle padrone di casa che mettevano il naso avanti al 35’(38-35) e riuscivano a mantenere il vantaggio sino alla fine, fermando le ospiti con un perentorio parziale nell’ultimo periodo di 17-6, che le portava a vincere 45-40 in volata.

Rammarico in casa vercellese per questa nuova occasione gettata alle ortiche, soprattutto perché la prestazione delle ragazze è stata assai insoddisfacente in quanto molto al di sotto di quelle che sono le reali potenzialità della giovane squadra.

Il prossimo turno sarà di riposo, e giunge a proposito per cercare di ricompattare le fila e tornare al rendimento che è nelle corde di questa formazione.

Il prossimo impegno, invece, in posticipo rispetto al turno dell’11.2 prossimo, sarà il 25 febbraio alle ore 18,00 a Torino, Palestra di via Massari contro Polisportiva REBA, formazione che, si auspica, presenti meno difficoltà di approccio rispetto alle ultime gare disputate