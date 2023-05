Varallo su Tv2000: ecco come rivedere la puntata

Sabato 6 e domenica 7 è andata in onda su TV2000, emittente televisiva a diffusione nazionale, controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, una puntata del programma: “Borghi d’Italia” girata a Varallo nello scorso aprile.Il conduttore televisivo Mario Placidini, ha intervistato il sindaco, Pietro Bondetti, il prevosto, Don Roberto Collarini, il rettore del Sacro Monte, don Angelo Porzio, il conservatore della Pinacoteca, Paola Angeleri e il direttore della Biblioteca, Piera Mazzone, che hanno presentato la città e le sue principali istituzioni culturali.

Al Muntisel, di proprietà dell’Amministrazione i gestori dell’Osteria di Bricai. Chiara Maccagnan e Giorgio De Fabiani hanno proposto i cibi tipici del territorio: dalle miacce, al capretto alla valsesiana, alla trota al burro, accompagnati da formaggi, salumi e pane a lievitazione naturale. Roberto Evangelista, curatore immagini e fotografia e Marco Pocetta, fonico e operatore drone, hanno filmato piazza, contrade, chiese, realizzando anche spettacolari riprese con il drone.

In Biblioteca sarà conservata su supporto digitale una copia della puntata, che potrà essere rivista da chi l’ha persa: è un pezzo di storia della città, che ha presentato Varallo in tutta Italia. Da Napoli ha chiamato in biblioteca l’ottantacinquenne Geometra Gennaro Petricciuolo, perché avrebbe voluto una copia del libro: “Il colore di Dio”, intravisto nelle riprese, «Purtroppo abbiamo dovuto deluderlo, perché è un prezioso libro d’arte in formato atlantico, che fa parte della collezione donata da Luciano Franchi in memoria del figlio Francesco, esposta in Sala Conferenze - spiega Mazzone - ma è stata l’occasione per sentire le sue impressioni su Varallo che non ha mai visitato. Riscontri positivi sono giunti anche dal territorio, che è stato valorizzato nei suoi vari aspetti. Ringraziamo per la disponibilità e la professionalità dimostrate Mario Placidini e i suoi collaboratori».