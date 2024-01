Elementare Rodari, al via i lavori per la nuova mensa

Il Pnrr delle Scuole prosegue con l'apertura di un nuovo cantiere. Nella giornata di mercoledì sono iniziate le opere per la realizzazione nuova mensa scolastica della primaria Rodari. L'edificio sorgerà all'interno del cortile del plesso e andrà a congiungersi con il corpo già esistente, ampliando complessivamente la superficie di 275 metri quadri.

«La nuova mensa - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - avrà una superficie di 275 metri quadri e 120 posti mensa. Si prevede di chiudere il cantiere nel mese di luglio per consentirne l'utilizzo dal prossimo anno scolastico». Un intervento, quello avviato in via Borsi, che si aggiunge alla costruzione della nuova materna Collodi in via Derna, la cui struttura è già in avanzata fase di realizzazione, con il consolidamento di un pilone dell'elementare Bertinetti e, a breve dell'avvio delle opere di demolizione del nido del Concordia, in via Donizetti, che verrà sostituito da una struttura nuova. L'ultimo intervento finanziato, sul fronte scuola, è relativo alla materna Furno dei Cappuccini: i lavori partiranno a fine anno scolastico.

«Nell'area di via Prati si procederà alla demolizione della vecchia piscina che sarà sostituita da un nuovo impianto natatorio destinato alla propedeutica e alla rieducazione».