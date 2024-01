G.T. Mediofondo 2024 e Piemonte Gravel 2024: ci siamo

GT Mediofondo Piemonte : una tappa che coinvolgerà il territorio toccando 3 province, quella di Vercelli, Torino ed Asti, estendendosi sulle strade del Giro d’Italia, quelle di Don Bosco per poi snodarsi lungo le dolci valli del Monferrato. Tra storia, curiosità e panorami di un territorio come quello di Cinzano noto per i rinomati vini. In questa prima tappa saranno 85 i km da percorrere con un dislivello positivo di 977 m. In questo evento il tratto agonistico sarà posto lungo la salita che da Casalborgone conduce proprio a Cinzano.