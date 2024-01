Donna investita dal treno a Chivasso: sulla linea Torino - Milano ritardi fino a 70 minuti

Dalle 8,45 sulla linea Milano - Torino la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Chivasso per l'investimento di una persona da parte di un treno. Lo rende noto Rfi, specificando che sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giunte sul posto. Treni in ritardo questa mattina per l'investimento di una donna avvenuto nei pressi della stazione di Chivasso.

La vittima è una donna di 61 anni è morta sul colpo dopo essere finita sotto un treno Inter city notte proveniente da Salerno e diretto a Torino. Dopo l'allarme, i sanitari accorsi hanno solo potuto constatare il decesso della donna. La Polfer di Chivasso e i carabinieri indagano sull’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe buttata all'altezza del binario 2 all’arrivo del treno.

Per permettere il recupero del corpo i vigili del fuoco hanno chiesto l’interruzione della linea elettrica per lavorare in sicurezza.

I treni Intercity e Regionali registrano ritardi anche oltre i 70 minuti.